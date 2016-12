Natal Solidário em São Brás de Alportel

Publicado em 20 Dezembro 2016 por RUA

Para ajudar quem mais precisa, o município de São Brás de Alportel promove um conjunto de iniciativas no âmbito do Natal Solidário 2016. A distribuição do Cabaz da Consoada já começou no dia 14 deste mês e deverá chegar a quase 300 famílias mais vulneráveis.

Esta terça-feira, dia 20, é feita entrega do Cabaz da Consoada às famílias com crianças. Para estas famílias o Cabaz de alimentos é ainda mais recheado, com presentes para os mais pequeninos. O Cabaz da consoada é uma iniciativa da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia que conta com a parceria do núcleo local da Cáritas e do Exército de Salvação de São Brás.

No próximo dia 22 serão ainda entregues presentes a um conjunto de crianças selecionadas pelos serviços sociais, numa iniciativa da Federação de Caçadores do Algarve com o apoio da Sarah Trading.

O programa do Natal Solidário 2016 prossegue em janeiro, no Dia de Reis, quando tem lugar o habitual Jantar Solidário de Reis, destinado aos agregados familiares mais carenciados do município, com a oferta de uma refeição condigna e saudável.

A Câmara de São Brás de Alportel lembra ainda que no passado dia 16 de dezembro, a turma do 8.ºA da Escola EB 2, 3 Poeta Bernardo de Passos entregou à Loja Social o resultado de uma campanha de recolha de brinquedos e roupas e no dia 19 foi ainda entregue na Loja Social uma grande quantidade de farinha e azeite, por parte de uma pequena empresa local – família Fidalgo.