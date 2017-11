“Namorar com Fair Play” procura voluntários no Algarve

Publicado em 10 Novembro 2017 por RUA

És sensível às temáticas igualdade de género e prevenção da violência?

Tens entre 16 e 30 anos, disponibilidade e gostas de comunicar com os outros?

Queres ajudar a sensibilizar outros/as jovens e assim combater a violência no namoro?

Inscreve-te aqui até dia 21 de novembro, na ação de Voluntariado Jovem “Namorar com Fair Play”.

Estão abertas candidaturas para voluntários/as integrarem a Bolsa Local de Animadores do Algarve (BLA) na área da prevenção da violência no namoro.

Esta Ação de Voluntariado Jovem, “Namorar com Fair Play”, decorre em todo o país e destina-se a jovens que:

- tenham disponibilidade e gosto em comunicar com os outros,

- sejam sensíveis às temáticas igualdade de género e prevenção da violência, com especial enfoque na violência no namoro.

Os/as jovens voluntários/as, que integrarem a Bolsa Local de Animadores/as, podem, em equipa, desenvolver e dinamizar projetos com jovens integrados no sistema de ensino e/ou entidades parceiras.

A Ação “Namorar com Fair Play” aposta na prevenção da vitimização de jovens e da violência, que tem por base as desigualdades de género, procurando combater a violência no namoro que afeta os elementos mais permeáveis da nossa sociedade.

Mais informações aqui ou contacta a técnica, da Direção Regional do Algarve do IPDJ, Isabel Frade, através do telefone: 289 891820 ou email: faro@ipdj.pt.