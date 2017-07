Nadadora olhanense Laura Estevens sagra-se campeã nacional

Publicado em 19 Julho 2017 por RUA

A nadadora do Clube de Natação de Olhão Laura Estevens sagrou-se campeã nacional dos 200 metros bruços em Infantis B, no Campeonato Nacional da modalidade, que se disputou no passado fim de semana nas Piscinas Municipais de Loulé. O Município congratula a jovem atleta de 12 anos por mais esta conquista.

Depois de ter batido o recorde regional no I Meeting Jovem do Algarve, que se realizou em maio passado em Quarteira, o Campeonato Nacional representou mais uma etapa de sucesso na ainda curta carreira desta jovem promessa olhanense.

Foi durante a sessão de sábado, e a competir com mais 29 atletas, que Laura Estevens chegou ao título de campeão nacional, ao percorrer os 200 metros bruços em 2.56,15 minutos.

Após se ter apurado campeã nacional, e já na sessão de domingo, a nadadora encontrou ainda alento para bater um recorde regional, desta vez nos 400 metros estilos. A marca, que não era batida desde 2004, encontra-se agora nos 5.43,58 minutos.

O presidente da Câmara Municipal, António Miguel Pina, saúda a atleta por mais esta conquista: “É com enorme satisfação que vimos acompanhando o percurso da Laura, e desejamos que continue a levar o nome de Olhão cada vez mais longe. A prática desportiva generalizada, de competição, ou meramente recreativa, é um dos aspetos a que damos uma importância fundamental e incentivamos desde sempre, e cada vez de forma mais acentuada, pelos benefícios físicos e psíquicos que acarreta. Atletas como a Laura são exemplos a seguir”.