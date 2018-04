Nacional TT 2018 Caravana desce ao Sul

Publicado em 04 Abril 2018 por RUA

A edição 2018 da Baja de Loulé está aí à porta sendo a segunda prova pontuável para o campeonato nacional de TT da Federação de Motociclismo de Portugal. A prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve realiza-se nos dias 7 e 8 de Abril, regista um acréscimo de inscritos em relação ao ano passado, terá o centro nevrálgico em Almancil onde ficarão localizados o secretariado e o Parques Fechado e de Assistência. No Sábado decorrerá o prólogo (5.200 metros) na zona do Vale Judeu, partindo depois os concorrentes para o primeiro selectivo que terá uma total de 83.25 quilómetros de extensão. Dois sectores selectivos seguem-se no Domingo, o primeiro com 76,28 e o segundo com 80,95 quilómetros.

Vencedor na abertura de época na Baja TT do Pinhal António Maio, o campeão em título, tenta chegar à sexta vitória na prova devendo ter maior oposição por parte de Mário Patrão que já venceu no Algarve por quatro vezes. Entre os quads tudo em aberto depois de Arnaldo Martins, vencedor no ano passado e campeão nacional em título ter anunciado que não estará presente na prova. Dominador desde o arranque da época 2017 a ausência do piloto da Suzuki irá abrir ‘portas’ a um novo piloto no topo do pódio final.

Igualmente sem qualquer vencedor em prognóstico e mais uma vez com uma forte lista de inscritos a armada dos SSV verá João Monteiro a querer segurar a liderança que lhe valeu a vitória na prova de abertura, mas a oposição é vasta e muito competitiva numa categoria que apaixona cada vez mais pilotos e espectadores.

As equipas que sobreviverem aos desafios impostos pelos caminhos da Serra do Caldeirão verão a sua consagração na tarde de domingo no Jardim das Comunidades em Almancil.

Horários

7 de Abril (Sábado)

09h00 – Prólogo Moto/Quad

10h10 – Prólogo SSV

12h50 – Partida SS1 Moto/Quad

14h00 – Partida SS1 SSV

8 de Abril (Domingo)

08h10 – Partida SS2 Moto/Quad

09h30 – Partida SS2 SSV

Reagrupamento na Pista de MX da Cortelha

11h00 – Partida SS3 Moto/Quad

12h30 – Partida SS3 SSV

16h00 – Pódio Jardim das Comunidades – Almancil