Músicos juntam-se em associação nacional inédita

A atual pandemia da Covid-19 representa a pior crise de sempre para a música portuguesa, bem como para todo o sector cultural. Os músicos foram dos primeiros a paralisar a sua atividade e serão dos últimos a retomá-la em pleno. Com efeito, e com essa preocupação em mente, no passado dia 14 de Março, os músicos Miguel Gameiro, Boss AC, Marisa Liz, Nelson Rosado, Pedro Fernandes Martins e Tiago Pais Dias, formaram nas redes sociais um grupo para que, juntos, pudessem debater e procurar soluções para a crise que se começava a viver.

Ao pequeno grupo rapidamente se juntaram muitos outros músicos e hoje, são quase quatro mil que partilham o objectivo de procurar soluções para valorizar e regulamentar a carreira de músico, uma profissão mais precária do que nunca, sujeita a uma grande sazonalidade e que carece de apoios.

Assim nasceu o AMP, um movimento informal de músicos em crise, reunidos online.

O nome inicialmente fazia referência à palavra “amplificador”, mas passou a ser a sigla de “Associação dos Músicos de Portugal”.

O mote foi o confinamento e a consequente quebra total de rendimentos dos músicos mas a perspectiva do grupo é de continuidade e de futuro, num movimento apartidário de músicos, autores e instrumentistas que não olha a géneros, a estilos ou a mediatismo.

A equipa coordenadora do AMP, constituída pelos seis elementos fundadores, para além de outras iniciativas e reuniões promovidas no último mês e meio, foi recebida pelas direcções da SPA (Sociedade Portuguesa de Autores) e com a GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas), tendo-lhes apresentado ideias resultantes dos contributos dados por todos os membros do movimento, por forma a que essas instituições pudessem interceder junto do Ministério da Cultura e do Governo na procura de soluções

Segundo a equipa, tornou-se evidente a falta de uma associação de expressão nacional forte, plural e dinâmica que pudesse representar todos os músicos, tal como se tornou inevitável a consequente constituição legal da Associação dos Músicos de Portugal. Apesar dos constrangimentos que impedem que as reuniões sejam presenciais, a associação está no processo de ser constituída legalmente e funcionará em pleno ainda em 2020.