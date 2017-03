Músicos do Algarve dão a voz pela Serra de Monchique

Publicado em 29 Março 2017 por RUA

Em Setembro de 2016 um violento incêndio devastou a Serra de Monchique. Uma tragédia ecológica, económica e social que assolou a região algarvia e que chocou o País.

Com vontade de ajudar, nasceu um projeto de esperança. Unidos por uma causa nobre, músicos algarvios ofereceram-se para contribuir para a recuperação florestal da serra com um tema original ou previamente gravado, para um disco intitulado “Terra”.

Mauro Amaral, Azinhaga, Viviane, OrBlua, Flor de Sal, Helena Madeira, Migna Mala, Argonautus Ensemble, Storm & the Sun, João Lum e Os Cantores de Monchique, emprestam o seu talento para esta compilação, produzida pela Fungo Azul e com o apoio da Câmara Municipal de Monchique que estará à venda pelo preço simbólico de 4 euros e cujos lucros revertem na totalidade para as ações de reflorestação.

“Terra” são 45 minutos do melhor da música algarvia, onde podemos encontrar temas compostos e gravados especialmente para esta compilação por Azinhaga, Orblua, Helena Madeira e Argonautus Ensemble. Os músicos Mauro Amaral, Migna Mala e Storm & the Sun libertaram temas em avanço dos seus trabalhos que serão brevemente editados. Viviane regravou o tema “A vida não chega”. E por sua vez, os grupos Flor de Sal e João Lum cederam músicas previamente editadas e os Cantores de Monchique cederam um tema gravado mas nunca editado.

Uma forma de mostrar que a comunidade artística em conjunto com todos os cidadãos poderem contribuir para ajudar uma causa que é um bem essencial a todos nós: a Floresta!

Sob o lema “Música pela Floresta”, esta obra promete ajudar a impulsionar um impacto verde sobre a serra de Monchique.

A apresentação do projeto tem lugar no dia 1 de Abril pelas 18:30 na Feira do Medronho em Monchique e conta com atuação de Helena Madeira e dos OrBlua.

TERRA

Mauro Amaral – O Nosso Amor

Azinhaga – Vida Dura

Viviane – A vida não chega

OrBlua – Terra Ardente

Flor de Sal – Quero ver sempre as Estrelas

Helena Madeira – Algarve

Migna Mala – Emareom

Argonautus Ensemble – Fogo

Storm & the Sun – Brethe Me

João Lum – Podemos Mudar

Cantores de Monchique – Vou tantas vezes à Bruxa