Músico algarvio Filipe Cabeçadas apresenta o seu primeiro single  “Bring Back The Man”

Publicado em 18 Setembro 2017 por RUA

Filipe Cabeçadas é um e muitos em simultâneo: compositor, multi-instrumentista e produtor farense.

Como músico, participou em diversas bandas, todas com o seu mérito e tempo.

O seu percurso musical começa em meados de 1997. O resultado de uma rebeldia pura, baseada nalguma dificuldade na afirmação e interação social.

Estuda no Conservatório de Música, enquanto forma os Mindlock e compõe sobre a revolta interior e o inconformismo ao som do metal.

Junta-se a outras bandas algarvias de rock independente, tais como: Melomeno-Rítmica, oLUDO e os Nome.

Grava discos, aprende a filosofia das covers e dos bares, e colabora como freelancer com múltiplos artistas.

Por entre os anos, surgem as amizades, viagens e vidas cruzadas que trilham uma forma de estar despreocupada, mas atenta. Um olhar humilde, mas crítico dos tempos.

Em Setembro de 2017, chegou a altura de recomeçar e de se reinventar.

O 1º single em nome próprio “Bring Back The Man” foi totalmente composto e tocado pelo próprio músico e leva um homem aos confins do seu ego musical e elogia a filosofia do absurdo de Albert Camus. Um ato narcisista, de afirmação da identidade fragmentada dos nossos dias. Um agradecimento simbólico ao passado e uma celebração da vida presente.

Ouve aqui “Bring Back The Man”