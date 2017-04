Música portuguesa marca Feira da Serra 2017

Publicado em 15 Abril 2017 por RUA

Cuca Roseta, David Carreira, João Pedro Pais e Roberto Leal são os cabeças de cartaz do palco principal da 26ª Feira da Serra de São Brás de Alportel. Assumindo um forte compromisso com a música portuguesa, o certame dá a conhecer as tradições do Algarve genuíno numa aliança com a inovação, numa nova edição que tem por convidado de honra o Vinho.

A “3 World Tour” do jovem David Carreira vai passar pelo palco da Feira da Serra no dia de abertura, quinta-feira, dia 27 de julho, na estreia de uma edição ampliada para 4 dias de certame. Na sexta-feira, dia 28, é a vez do fado prestigiar o palco da Feira, na voz de Cuca Roseta, a cantora portuguesa que ocupa um lugar no júri do programa televisivo Got Talent Portugal. Sábado, dia 29, após mais uma edição do desfile de moda “São Brás Fashion”, o músico João Pedro Pais subirá ao palco para partilhar com o público os êxitos da sua carreira, no ano em que assinala duas décadas desde que lançou o primeiro álbum.

No último dia, domingo, 30 de julho, a voz inconfundível de Roberto Leal, que já vendeu mais de 17 milhões de discos por todo o mundo, vai animar a noite em São Brás de Alportel, no habitual momento de homenagem aos clássicos da música portuguesa, na última noite do evento.

A 26.ª Feira da Serra de São Brás de Alportel decorre no recinto da Escola E.B. 2,3 Poeta Bernardo de Passos entre os dias 27 e 30 de julho, revelando toda a Alma do Algarve, numa mostra de artesanato, gastronomia, tradição e inovação, tendo por convidado de honra o Vinho. Conhecido como o “licor dos Deuses” o vinho vai inspirar diversas atividades, como provas e demonstrações, que decorrerão durante os quatro dias do evento, numa mostra da qualidade tendencialmente crescente dos vinhos que são produzidos no Algarve.

Num recinto recentemente renovado e ampliado, mantendo as novidades da edição anterior com o novo Espaço Terra e o Palco Radical, a Feira da Serra regressa este ano com uma programação especial, dando primazia à música portuguesa no Palco Principal, aos grupos locais no Palco Sonoridades, continuando a apresentar inovadoras propostas gastronómicas no Palco Sabores e o Sítio dos Curiosos, espaço dedicado aos mais novos, algumas das sugestões disponíveis entre as quinze zonas diferentes que compõem o certame.