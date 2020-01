MÚSICA JA – concurso de música moderna IPDJ Algarve 2020

Publicado em 14 Janeiro 2020 por RUA FM

O MÚSICA JA está de regresso.

Este é um concurso organizado pela Direção Regional do Algarve do I.P.D.J., produzido por Francisco Aragão e Miguel Santos, enquanto grupo informal adiante designado por MENTECAPTA Produções Áudio, que tem como parceiros a Câmara Municipal de Faro, a Câmara Municipal de Lagoa, a Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, a ETIC_ Algarve, a Rádio Universitária do Algarve,a Associação Académica da Universidade do Algarve e a FNAC Portugal. O concurso conta ainda com a colaboração da Media Hive e dos alunos Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve.

O “MÚSICA JA!” tem como seu objetivo principal divulgar e promover projetos musicais de originais, amadores algarvios.

O concurso tem inscrições abertas até dia 3 de março de 2020.

Sendo a música um dos meios, por excelência, para os jovens poderem dar largas à sua imaginação e criatividade, no âmbito da sua dinâmica, a Direção Regional do Algarve do IPDJ promove o MÚSICA JA, incentivando desta forma os jovens músicos, dando-lhes palco e criando condições para o seu crescimento.

Consulta o regulamento aqui