Publicado em 26 Fevereiro 2019 por RUA

A Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude, em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Faro, a ETIC_Algarve, a FNAC Portugal, a Associação Académica da Universidade do Algarve, a Rua FM e o Núcleo de Faro da Associação José Afonso, promove o MÚSICA JA-Concurso de Música Moderna IPDJ Algarve – 2019, cuja produção está a cargo da Mentecapta-Produções Áudio.

A Música é um dos meios, por excelência, para os jovens poderem dar largas à sua imaginação e criatividade. Nos últimos anos, temos assistido a um proliferar de inúmeros projetos musicais de grande qualidade e talento aos quais importa dar oportunidade. Assim e no âmbito da sua dinâmica, a Direção Regional do Algarve do IPDJ promove o MÚSICA JA, incentivando os jovens músicos, dando-lhes palco e criando condições para o seu crescimento.

Ao MÚSICA JA podem concorrer projetos musicais cujos elementos sejam residentes no Algarve, tenham entre 14 e 30 anos e que não tenham qualquer contrato discográfico.

As inscrições para o MÚSICA JA decorrem entre 1 e 24 de março de 2019, devendo para o efeito os candidatos enviar para faro@ipdj.pt 2 temas, em formato mp3, com duração não superior a 10 minutos, assim como o formulário de inscrição, disponível em www.juventude.gov.pt.

Dos projetos musicais a concurso serão selecionados, por elementos da Mentecapta-Produções Áudio, oito projetos que irão atuar em duas eliminatórias, a realizar nos dias 12 e 13 de abril, e que serão avaliados por um júri que valorizará a criatividade, a técnica, a performance em palco, assim como a originalidade e o conteúdo lírico e musical, apurando três projetos que irão disputar a final no dia 27 de abril, na Direção Regional do Algarve do IPDJ, em Faro.

Os prémios do Música JÁ vão desde a apresentação ao público no Festival F 2019, na receção ao caloiro da AAUAlg, numa FNAC, a gravação de um EP, a produção de um videoclipe, assim como a inclusão de um tema na programação diária da Rua FM e também cheque formação ETIC_algarve.

O MÚSICA JA-Concurso de Música Moderna IPDJ Algarve 2019 integrará as comemorações do 25 de Abril, promovidas pela Câmara Municipal de Faro, homenageando um dos maiores cantores e compositores da música portuguesa, ZECA AFONSO.

Porque o teu talento não pode esperar, a Direção Regional do Algarve do IPDJ, a Mentecapta‑Produções Áudio, a Câmara Municipal de Faro, a ETIC_Algarve, a FNAC Portugal, a Associação Académica da Universidade do Algarve, a Rua FM e o Núcleo de Faro da Associação José Afonso reuniram recursos e criaram uma oportunidade para os novos valores da música algarvia o MUSICA JA!

Consulta o regulamento em www.juventude.gov.pt disponível a partir de 1 de março.