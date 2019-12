Museu Regional do Algarve completa 57 anos de vida

Publicado em 12 Dezembro 2019 por RUA FM

O Museu Regional do Algarve celebra este ano 57 Anos de História(s) e Memória(s). Neste espírito de festa, no próximo dia 14 de dezembro, pelas 17h00, teremos a atuação do coral feminino «Outras Vozes», sob a direção de Paulo Cunha, professor de música.

De seguida, cerca das 17h30, inaugura a exposição «A descoberta», cujas obras são da autoria do grupo de ‘Amigos do Museu – nas artes’. Esta é uma homenagem ao pintor Carlos Porfírio, fundador deste Museu e figura maior da expressão artística da Região.

Para encerrar a tarde em beleza, iremos cantar os Parabéns ao Museu Regional do Algarve.

Estão todos convidados para participarem nesta Festa e connosco celebrarem os 57 anos do Museu Regional do Algarve.