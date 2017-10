Museu Municipal de Faro recebe “Praia” de Ana André

Publicado em 13 Outubro 2017 por RUA

Até 3 de dezembro, o Museu Municipal de Faro recebe a exposição “Praia” de Ana André. A inauguração acontece sábado, 14 de outubro às 18h.

Com a exposição de pintura “Praia”, de Ana André, tem início ao ciclo de arte contemporânea “Um Certo Ponto de Vista”, um projecto Artadentro que integra o programa 365 Algarve.

De facto, foi na praia de Faro que a artista passou grande parte dos Verões da sua infância. Hoje, passados já alguns anos, a memória desses tempos despreocupados e alegres, vem reforçar a noção de “praia” como o lugar de desejo por excelência: É o “Éden” contemporâneo, o lugar utópico do bem estar, onde o tempo abranda e toda a preocupação abre um parênteses à possibilidade duma felicidade perene. É também, no contexto local, o sítio problemático da reclamada reabilitação ambiental, que ameaça modos de vida e o rendimento da população.

Tudo isto, Ana André aborda — como é próprio da pintura —, pela luz. É a luminosidade estranha e fugaz do anoitecer, de fronteira, onde as cores mudam a cada minuto e o mundo com elas, abrindo um universo de possibilidades inesperadas…

Horário: 3ª. a 6ª das 10h00 às 18h00 / Sáb. e Dom. das 10h30 às 17h00.

Encerra 2ªs e feriados