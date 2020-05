Museu Municipal de Faro, Museu Regional e Galeria Trem voltam a abrir

Publicado em 21 Maio 2020 por RUA FM

Quase dois meses depois de terem encerrado por força da pandemia, os espaços expositivos da autarquia voltam a abrir, no próximo dia 2 de Junho, agora com novas regras de segurança e de funcionamento, seguindo as orientações das instituições sanitárias.

O uso de máscara é obrigatório para os visitantes, assim como haverá limite máximo de pessoas por salas de exposição, evitando a permanência de um número alargado de visitantes.

A partir de 2 de Junho será seguro voltar a estes espaços museológicos, que continuam com a sua programação expositiva repleta de motivos de interesse para o período estival que se aproxima. No Museu Municipal, além do sempre convidativo mosaico romano do Deus Oceano, Tesouro Nacional desde 18 de Maio de 2018, vão estar abertas as salas dos caminhos do Algarve Romano, a casa islâmica, a sala de Pintura Antiga e ainda a exposição sobre o escultor barroco Manuel Martins, que apresenta algumas das mais singulares peças do património artístico local. Na antiga capela, entrará em cena, ainda em Junho, mais uma exposição de arte contemporânea com a Artadentro.

No Museu Regional, o visitante continua a poder encontrar as tradições de outros tempos, arquiteturas típicas da região, fotos a preto e branco de Hélder de Azevedo, pinturas de paisagens e festas de Carlos Porfírio ou memórias de atividades que hoje não existem.

Na galeria Trem estará, até 15 de julho, a exposição de Orlando Franco, com a curadoria do curso de artes visuais da Universidade do Algarve.

Para o Presidente da Câmara, trata-se de uma excelente notícia, “uma vez que parte do encanto próprio deste concelho reside nas singulares riquezas expostas nos seus museus”.

Rogério Bacalhau entende mesmo que, “agora que estão implementadas todas as novas exigências de salvaguarda da saúde de visitantes e funcionários, existem boas razões para voltar a entrar nos museus em segurança: com o devido distanciamento social entre as pessoas, mas perto do incrível acervo que ali se expõe e que nos singulariza enquanto comunidade detentora de um lastro histórico e cultural sem paralelo”.

Para os que ficam em casa, o museu continua ativo nas suas redes sociais, podendo acompanhar as novidades.