Museu Municipal de Faro e Museu Regional levam iniciativas culturais à casa de cada um

Publicado em 05 Maio 2020 por RUA FM

De portas encerradas, espaços museológicos municipais continuam a estar perto do seu público – de todas as idades – com propostas diversificadas de conteúdos culturais e didáticos.

O Museu Municipal de Faro e o Museu Regional estão atualmente de portas encerradas mas continuam ativos e a promover o seu património cultural. Para isso, estão previstas uma série de iniciativas digitais dirigidas a toda a família, em que o lema é entrar em casa de cada um.

Uma dessas propostas é o Quiz, que propõe uma série de perguntas para testar os conhecimentos de toda a família sobre curiosidades ou peças dos espaços museológicos municipais. Também os serviços educativos vão promover a apresentação de histórias, que lembram tradições e memórias de outros tempos, retomando assim as atividades do programa escolar que os mais pequenos estão habituados a acompanhar de forma presencial no Museu.

Outro desafio lançado é o projeto “A casa é o atelier”, em que se convida toda a família a participar com a sua veia artística, produzindo, nestes dias mais caseiros, as suas obras de arte de pintura sobre esta altura altura extraordinária das nossas vidas. Os desenhos ou pinturas devem depois ser enviados para o Facebook ou para o e-mail do Museu, podendo mais tarde ser expostos nas espaços museológicos municipais.

Também será possível fazer visitas guiadas, de forma virtual, numa iniciativa chamada “Dois dedos de conversa”, que contará com uma apresentação rápida de algumas das principais peças do Museu. Também a equipa de restauro, que se encontra a tratar de algumas peças, dará o seu testemunho relativamente às melhorias desse património museológico.

Com estas iniciativas, e agora numa faceta mais digital, o Museu Municipal e o Museu Regional continuam a apresentar conteúdos culturais, longe dos seus edifícios, mas perto do seu público. Mais informações podem ser consultadas nas redes sociais do Museu Municipal de Faro.