Museu Municipal de Faro comemora 123º aniversário

Publicado em 21 Fevereiro 2017 por RUA

O Museu Municipal de Faro irá comemorar, no próximo dia 4 de março, o seu 123.º aniversário. Para assinalar a data, o Município de Faro preparou uma programação de qualidade, com entrada gratuita, que inclui contos, dança, música, gastronomia, visitas guiadas e animação diversa.

As celebrações terão início dia 3 de março, com sessões de contos “Daqui e dali” que nos levam a uma viagem de mão dada com as palavras por terras e paisagens daqui, dali, de hoje, de ontem e de sempre. Estes contos serão dinamizados pela ARCA, cujos destinatários são as escolas do 1.º ciclo do concelho. Também neste dia, os amantes da doçaria poderão assistir a um Showcooking dinamizado pelo Chef Frederico Lopes, da Tertúlia Algarvia, que irá confecionar uma torta de laranja com chocolate. A noite será animada com o espetáculo “Danças do Mundo”, seguido do concerto com “Epiphany” e por último, a atuação do DJ Set Gijoe.

No dia 4 de março, o “Famílias com Estórias” convida a uma visita aos “bastidores do Museu”, uma oportunidade para conhecer as áreas de reserva, os gabinetes e serviços essenciais ao funcionamento do Museu e conhecer alguns dos elementos que fazem parte da equipa.

Serão também dinamizadas visitas guiadas pelas salas do Museu Municipal: “Caminhos do Algarve Romano e Mosaico do Deus Oceano” e “Pintura Antiga”, por João Pedro Bernardes, da Universidade do Algarve e Anísio Franco, do Museu Nacional de Arte Antiga, respetivamente.

Haverá ainda tempo para um espetáculo de Magia, por Angel Del Vale e para a inauguração da exposição de desenhos “Esperante”, de Jorge Leal.

A noite será também de festa, com o concerto “Fenoid & Convidados” e atuação do DJ Alfarroba.

Nos dias dedicados à celebração da efeméride, residentes e turistas são convidados a visitar o Museu Municipal e assistir às iniciativas, com entrada gratuita.