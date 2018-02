Museu Municipal de Faro celebra 124 anos dentro e fora de portas

Publicado em 23 Fevereiro 2018 por RUA

O Museu Municipal de Faro celebra no próximo dia 4 de Março 124 anos de vida. Uma idade respeitável que merece as devidas honras e uma festa à altura. O programa deste ano inicia logo no dia 2 de Março, sexta-feira.

De manhã será feito simbolicamente o lançamento de um balão com a data do seu aniversário e convidar assim toda a gente para esta celebração. O Aeroporto e a Universidade do Algarve vão receber a presença do Te atrito, companhia de teatro local que irá proporcionar momentos de animação e interação com o público.

À noite são esperados momentos de música muito promissores. A abrir, às 21 horas, DJ Sansan (Sandra Santos), convida aos primeiros passos de dança. Meia hora depois, David Manzano e La Zíncara, não vão deixar ninguém indiferente com o seu vibrante flamenco. Segue-se um concerto/ baile com o grupo Duovidoso, um nome experiente no mundo das danças e animação de massas. O fim da noite está reservado para a DJ San San acompanhada de vídeo de sua autoria, a partir da meia-noite.

No dia seguinte, sábado, o aniversário chega a outras localidades do concelho. Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, Conceição e Estoi vão receber atividades para mais jovens e não só.

Estão previstas pinturas faciais, caricaturas, espetáculo de magia e ainda concertos de fado com Luís Manhita. Às 16 horas, o Museu Municipal de Faro inaugura uma exposição da artista Sara Domingos, intitulada “Uma textura de som”. Uma hora depois nova exposição, que será aberta na galeria Arco com fotos do centro histórico de Faro selecionadas a partir do concurso fotográfico aberto a toda a sociedade. À espera de quem se desloque a esta galeria, além da exposição, estará ainda um quarteto de cordas a atuar.

O Museu Municipal volta a ser palco de mais concertos à noite. Às 21 horas chega DJ The French Connection e depois um dos cabeças de cartaz desta programação, PZ, entra em palco às 22 horas. PZ é um artista nacional de referência na música pop, rock, rap e eletrónica. Acompanhado com a sua banda irá fazer desfilar os seus temas mais conhecidos como: Cara de chewbacca, Tás com a neura, Croquetes, Império Auto-Mano, entre outros. A finalizar as festividades voltamos à música da dupla de DJs French Connection.

No domingo, a partir da manhã, o Museu Municipal de Faro reserva pinturas faciais e boa disposição com as histórias de Maria Papoila. Às 11 horas o coro juvenil Ossónoba canta os parabéns ao museu e no fim, como é da praxe, celebramos com uma fatia de bolo.

Um programa em cheio para uma instituição cultural de referência na região que continua a dar razões para muitas alegrias na divulgação e na preservação do património cultural.