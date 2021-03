Municípios do Algarve propõem-se executar um investimento de 34 milhões de euros em infraestruturas escolares

Publicado em 26 Março 2021 por RUA FM

As candidaturas aprovadas pelo Programa Operacional Regional do Algarve, para melhoria de infraestruturas escolares, permitirão aos municípios da Região executar 34 milhões de euros de investimento em 28 escolas.

Com efeito, o Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020 aprovou 27 milhões de euros de investimento elegível na requalificação e construção de escolas, com um apoio previsto de 18,6 milhões de euros em fundos europeus geridos pelo PO Regional, sobretudo em execução nos anos de 2021 e 2022, provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

A requalificação de escolas insere-se na Prioridade de Investimento 10.5 – Investimento no ensino, na formação, na formação profissional e nas competências e na aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento das infraestruturas de formação e ensino do Eixo 7 – Reforçar as competências.

Na região do Algarve enquadra investimentos em requalificação, reconstrução, remoção de fibrocimento e apetrechamento dos estabelecimentos de Ensino Básico do 1º, 2º, 3º ciclos e secundário, redimensionando-os e modernizando-os, criando condições para a utilização informática e atividades experimentais e melhorando as respetivas condições funcionais, ambientais e de conforto térmico/acústico.

Esta melhoria da qualidade dos equipamentos educativos e as valências colocadas à disposição de alunos e professores são um fator de sucesso do percurso educativo, qualificando a aprendizagem com impacto relevante na redução do abandono escolar e no combate das desigualdades sociais e territoriais.