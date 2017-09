Município premeia alunos de mérito e homenageia professores aposentados no passado ano letivo

Publicado em 15 Setembro 2017 por RUA

Assinalando um ano letivo que se vai iniciando, em Faro, com toda a normalidade, a Câmara Municipal galardoou os melhores alunos das escolas do concelho, em 2016/17, e prestou homenagem aos professores que se retiraram no final do ano letivo passado, numa cerimónia promovida ontem, dia 14 de setembro, na Escola de Hotelaria e Turismo.

40 estudantes de mérito e dois docentes subiram ao palco para receber um louvor e uma lembrança, oferecidas pela autarquia, que assinalou assim o início do ano letivo 2017/18 , como tem vindo a ser prática desde 2010.

A iniciativa tem como objetivo homenagear os professores aposentados cujo percurso de vida profissional foi marcado pelo empenho no desenvolvimento da sua atividade docente, que contribuiu para a melhoria do ensino no concelho, bem como distinguir os melhores alunos do ano letivo anterior.

Nesta cerimónia foram distinguidos individualmente dois professores que se aposentaram, Humberto Antão Graça Guerreiro e José Diogo Guerreiro, e foram também premiados os alunos que se destacaram no passado ano letivo, pelo seu esforço e trabalho para a obtenção de resultados escolares de excelência.

Considerando a importância que a Educação tem na formação do indivíduo e na sua integração na sociedade, esta Câmara Municipal entende ser de primordial interesse a realização de uma cerimónia que assinale o início do novo ano letivo e que permita rececionar e apoiar a comunidade de docentes dos estabelecimentos de ensino do Concelho.