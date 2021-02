Município de Vila Real de Santo António disponibiliza Linha de Apoio à Juventude

Publicado em 16 Fevereiro 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo Antonio vai lançar a linha «Pergunta, que a gente responde», uma valência que pretende prestar apoio e informação aos jovens do concelho.

Numa altura em que grande parte da população jovem se encontra em casa ou em regime de ensino à distância, o município cria uma ferramenta que visa o aconselhamento em áreas tão distintas como educação, formação, emprego, habitação e apoios sociais, desporto, cultura, associativismo ou saúde.

O serviço permitirá, por exemplo, obter ajuda para elaborar um currículo, saber quais os mecanismos de acesso ao arrendamento jovem ou conhecer os requisitos de candidatura ao ensino superior.

Indo ao encontro das plataformas utilizadas pelos jovens, a valência estará disponível através de WhatsApp (911 006 978) ou através de um formulário eletrónico, acessível em www.cm-vrsa.pt, onde poderão ser colocadas todas as dúvidas e perguntas.

A linha será dinamizada pela Divisão de Educação, Juventude e Saúde do município de VRSA e é uma das dez atividades dirigidas aos jovens do concelho, que estão a ser preparadas para o ano de 2021, e que incidem em áreas tão distintas como expressão artística, arte urbana, desporto, formação profissional ou voluntariado.

Tendo em consideração a atual situação pandémica, muitas destas ações apenas serão postas em prática assim que as autoridades sanitárias o permitirem.

Fórum Jovem arranca em formato digital

Em paralelo, o município de VRSA encontra-se também a organizar o Fórum Jovem, um projeto que visa o debate de ideias e a troca de opiniões sobre temas e questões identificadas pelos jovens, o qual que será dinamizado – nesta fase pandémica – através das plataformas digitais.

Para tal, serão criadas parcerias estratégicas quer para a divulgação, quer para a participação de profissionais por área selecionada, numa dinâmica de diálogo jovem, com temas de interesse e necessidades atuais.

O tema do primeiro fórum será escolhido através de votação online, em breve divulgada nas redes sociais da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Ainda neste âmbito, o município de VRSA lançou, no final de 2020, um concurso para a criação do logótipo do seu núcleo da Juventude, cuja proposta vencedora, selecionada a partir de quase duas dezenas de trabalhos apresentados, irá agora constar nos materiais gráficos que vierem a ser produzidos.