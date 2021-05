Município de Silves e Universidade do Algarve estabelecem parceria no âmbito da investigação do património cultural do concelho

Publicado em 18 Maio 2021 por RUA FM

O Município de Silves e a Universidade do Algarve assinaram esta manhã um protocolo de colaboração objetivando o estabelecimento de uma parceria no âmbito do incremento de projetos de investigação que se revelem de interesse mútuo. Foram intervenientes nesta cerimónia a Presidente da Câmara Municipal de Silves, o Reitor da Universidade do Algarve, o Diretor do polo da Universidade do Algarve do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património e a Diretora do Museu Municipal de Arqueologia de Silves.

“Este acordo de parceria reveste-se de primordial importância, porque permitirá unir esforços para o desenvolvimento de projetos de investigação a implementar no âmbito do estudo, da valorização e da divulgação do património cultural do concelho de Silves”, refere a Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, acrescentando que “a investigação desenvolver-se-á em diversas frentes, nomeadamente nas áreas da História (desde a pré-história antiga até história contemporânea), da Arqueologia (terrestre e marítima), das Arqueociências (geoarqueologia, paleobotânica, arqueozoologia, arqueometria), da História da Arte, da Antropologia (física e social), da Conservação e Restauro, e das Ciências da documentação e arquivística”.

A cerimónia foi transmitida através das redes sociais do Município de Silves, podendo ser revista em https://www.facebook.com/municipiodesilves/videos/1388596461523793