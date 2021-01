Município de Olhão cria Núcleo de Apoio à Saúde Pública

Publicado em 27 Janeiro 2021 por RUA FM

Face ao aumento significativo do número de casos positivos e de pessoas em isolamento profilático no concelho de Olhão, o Município decidiu criar um Núcleo de Apoio à Saúde Pública, que se encontra a funcionar em pleno desde a passada quinta feira, dia 21 de janeiro, e que recebeu esta tarde a visita do presidente da autarquia, António Miguel Pina.

A estrutura, contemplada no Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, integra o Posto de Comando Operacional Municipal, e funciona sob a coordenação do Delegado de Saúde na Biblioteca Municipal José Mariano Gago.

Para além de técnicos da Unidade de Saúde Pública de Olhão e do Serviço Municipal de Proteção Civil, foram afetos, temporariamente, a este serviço outros 32 funcionários da autarquia, cuja atividade, em virtude do atual contexto, se encontrava suspensa.

A operação foi antecedida de um programa de formação direcionado para os técnicos da autarquia, ministrado por médicos de Saúde Pública, onde foram definidos todos os protocolos de atuação dos mesmos.

Entre outras funções, os colaboradores deste Núcleo vão fazer o acompanhamento epidemiológico da população, nomeadamente com a realização dos inquéritos epidemiológicos, aumentando a eficácia do acompanhamento das pessoas em vigilância ativa, uma operação considerada essencial para travar as cadeias de transmissão.

Para além disso, irão, igualmente, proceder à produção e envio de toda a documentação inerente, designadamente as declarações de isolamento profilático.

O objetivo da criação deste Núcleo de Apoio à Saúde Pública em Olhão é o de apoiar a Unidade de Saúde Pública, reduzindo o tempo e melhorando a qualidade da resposta aos utentes.