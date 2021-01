Município de Loulé lança Portal do Associativismo

Publicado em 25 Janeiro 2021 por RUA FM

Já está disponível o novo Portal do Associativismo do Município de Loulé, em https:associativismo.cm-loule.pt.

Neste espaço de comunicação, as associações e coletividades do concelho de Loulé podem apresentar-se à comunidade e divulgar as suas atividades.

O Portal do Associativismo é um lugar de encontro e de promoção de todas as associações e coletividades, legalmente constituídas, com sede no território de Loulé, cujo objeto seja de natureza cultural e recreativa, desportiva ou social. Esta ferramenta constitui ainda uma base de dados centralizada e atualizada, que permite agilizar o contacto e a interação entre os vários parceiros intervenientes, ou seja, as associações e coletividades, o Município e o público em geral.

“O Portal do Associativismo é um espaço dedicado ao pujante e dinâmico movimento associativo do nosso concelho, que conta com centenas de entidades e o envolvimento direto de milhares de munícipes. Quereremos reforçar ainda mais o impacto social deste associativismo e é por isso que a Autarquia criou esta ferramenta”, sublinham os responsáveis autárquicos.