Município de Faro suspende pagamento de parquímetros

Publicado em 26 Janeiro 2021 por RUA FM

O Município de Faro informa que, a partir da tarde de hoje, dia 26 de Janeiro, será suspenso o pagamento do estacionamento tarifado de superfície em todo o concelho.

A medida é tomada em concordância com o evoluir da situação epidemiológica verificado nos últimos dias e permanecerá em vigor enquanto perdurarem as restrições à circulação agora reforçadas (Decreto n.º 3-C/2021).

A fiscalização do pagamento do estacionamento tarifado (parquímetros) existente no concelho deixará assim de ser efetuada durante este período.

Esta medida extraordinária do Município pretende acima de tudo salvaguardar o estacionamento dos moradores nas zonas tarifadas que agora se vêem obrigados ao recolhimento em suas casas.

Para o Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, “esta é uma medida justa e oportuna e serve, acima de tudo para dar um sinal aos nossos munícipes de que, enquanto perdurar esta fase mais aguda da pandemia, é necessário que todos fiquemos em casa, só saindo por razão justificada e imperiosa”.