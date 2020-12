Município de Faro suspende pagamento de parquímetros à hora de almoço durante quadra natalícia  

Publicado em 11 Dezembro 2020 por RUA FM

O Município de Faro decidiu que será suspenso o pagamento de parquímetros na cidade, entre as 12h00 e as 15h00, a partir de sexta-feira, dia 11 de dezembro, até ao final do ano.

A fiscalização do pagamento do estacionamento tarifado existente em toda a cidade deixará assim de ser efetuada durante este período, de forma a facilitar deslocações para efeitos de compras ou consumo no comércio e restauração local durante a época natalícia.

Esta medida extraordinária do Município pretende ajudar a estimular o consumo nos setores da restauração e comércio local da Cidade de Faro, que enfrentam atualmente dificuldades acrescidas causadas pela pandemia de Covid-19 e restrições em vigor.

Recorde-se que, no mesmo âmbito, o Município de Faro está igualmente a promover a campanha “Faro. Somos todos”, em parceria com várias associações, que até dia 6 de janeiro vai atribuir 200 vales de compras em sorteios semanais, com valores entre os 30 e os 200 euros, num total de 60 mil euros, que podem ser utilizados para fazer consumos em restaurantes e outros negócios do concelho.

Para se habilitarem a receber estes “vouchers”, os consumidores recebem um cupão por cada 10 euros de compras realizadas em estabelecimentos do concelho aderentes, que depois deverão depositar numa tômbola existente na loja de apoio a este projeto, situada no n.º 42 da Rua Lethes, na baixa da cidade de Faro.

A campanha prevê ainda duas ações promocionais complementares de estímulo à economia local: uma é dirigida à comunidade escolar, que consiste na oferta de um voucher no valor de 15 euros a cada criança a frequentar o ensino pré-escolar e 1.º ciclo público ou privado, para utilização nos estabelecimentos aderentes; a outra é direcionada às empresas com sede no concelho que queiram realizar os habituais convívios de Natal entre colaboradores na restauração aderente. A autarquia oferece às empresas que façam as suas marcações nestes restaurantes ações de “team building” para os seus funcionários, a realizar no Centro Náutico da Praia de Faro, até dia 31 de maio de 2021.

Com este conjunto de iniciativas, o Município de Faro pretende fomentar a economia circular e reforça o compromisso de tentar atenuar as dificuldades dos negócios nas várias freguesias do concelho, neste contexto de crise pandémica.