Município de Faro reforça escolas do concelho  

Publicado em 15 Setembro 2020 por RUA FM

O Presidente da Câmara Municipal de Faro assinou ontem, dia 14, no Salão Nobre dos Paços do Município, os contratos de trabalho com 13 dos 17 assistentes operacionais a incorporar neste início de ano letivo nos agrupamentos escolares do concelho.

Este investimento, que ascende a 211 mil euros por ano (a valores atuais), surge no âmbito do esforço que o Município de Faro está a fazer para preparar com afinco um novo ano letivo muito marcado pela assunção de novas regras e metodologias de trabalho em função da conjuntura pandémica que atravessamos.

Nesta senda, foram realizadas diversas ações de sensibilização pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, junto de várias escolas do concelho, com o objetivo de esclarecer dúvidas e assegurar o cumprimento de todas as diretrizes governamentais e das autoridades de saúde no que respeita ao combate da disseminação da COVID-19.

Ao mesmo tempo, foram colocadas tendas de isolamento junto das escolas que o solicitaram, instalados dispensadores em todos os estabelecimentos escolares e realizadas pequenas reparações, pinturas e ações de limpeza e desinfeção em ambiente escolar. A juntar a isto, as escolas básicas de 1º ciclo e as pré-escolares terão parte do seu mobiliário renovado através de um investimento de cerca de 31.980 euros, cujo procedimento de aquisição se encontra já em curso.

No âmbito do transporte escolar, estão já entregues e em circulação duas novas carrinhas adaptadas e homologadas para essa função que a autarquia adquiriu após investimento de cerca de 80 mil euros. Recorda-se que o plano de transportes escolares para o ano letivo de 2020/2021, que representa um investimento total de 491.642,77 euros, prevê a gratuitidade do transporte para todos os alunos de todos os níveis de ensino que residam a mais de 3 quilómetros do estabelecimento de ensino que frequentam. A implementação deste plano inclui carreiras públicas terrestres (autocarro, minibus ou veículos municipais), carreiras públicas fluviais e um circuito especial fluvial para estudantes residentes nos núcleos habitacionais da ilha da Culatra.

Para além de tudo isto, refira-se finalmente a comparticipação financeira extraordinária concedida pela municipalidade aos Agrupamentos de Escolas João de Deus, Pinheiro e Rosa, Tomás Cabreira, D. Afonso III e de Montenegro, num montante total de 100 mil euros, para aquisição de equipamentos informáticos no âmbito do apoio ao processo de ensino e aprendizagem à distância, para distribuir pelos alunos de famílias carenciadas do concelho.

Com todas estas medidas, o Presidente da Câmara tem a expetativa que o ano letivo decorra sem sobressaltos, como tem acontecido nos últimos anos. Para Rogério Bacalhau, que é professor de carreira, “um arranque de ano letivo sem perturbações nem atrasos é a melhor notícia que podemos dar a todos os alunos, pais, professores e pessoal não docente num tempo de normal atribulação e ansiedade”. Por isso, diz, “trabalhamos afincadamente para preparar as melhores soluções e realizar os investimentos que se mostram necessários”.

Aos alunos e famílias, professores, pessoal não docente e demais membros da nossa comunidade escolar, desejamos um ótimo ano lectivo a todos, com votos do maior sucesso.