Município de Faro reconhecido como autarquia familiarmente responsável  

O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), na sua 12ª edição, reconheceu no passado dia 20, 81 municípios portugueses com a bandeira verde de Autarquia Familiarmente Responsável, distinguindo o Município de Faro pelo segundo ano consecutivo.

Este galardão visa reconhecer as boas práticas no âmbito das políticas familiares e distinguir os municípios que, como Faro, investem na execução de uma política integrada de apoio à família.

Este reconhecimento é fruto de um trabalho articulado entre os serviços e empresas municipais, com o inestimável apoio da rede social concelhia e das instituições que a compõem, com o objetivo de servir os farenses e a suas famílias.

Neste contexto, o Município tem vindo a implementar uma política social familiarmente responsável em que avultam, entre outras, medidas como a redução do IMI para as famílias numerosas; a aplicação, por parte da FAGAR E. M., de uma tarifa familiar para os agregados mais numerosos; a implementação do Cartão ABEM, um programa de acesso gratuito a medicamentos que já chegou a mais de 200 famílias; o sistema municipal de teleassistência que confere mais segurança e conforto às populações mais idosas e geograficamente isoladas ou, ainda, as estruturas criadas para apoiar o envelhecimento ativo da população como o Gabinete de Apoio ao Idoso.

ROGÉRIO BACALHAU SAÚDA REDE SOCIAL DO CONCELHO

Para Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara Municipal, esta distinção deve-se “à política de desenvolvimento social seguida num concelho que muito se preocupa com o bem-estar das famílias e das pessoas mais carenciadas”. E acrescenta: “desde que, em 2013, assumimos a Câmara, existe um compromisso social que vimos fomentando, à medida que as nossas próprias dificuldades vão sendo superadas”. Por conseguinte, “esta bandeira não só reconhece o nosso trabalho mas premeia, acima de tudo, as dinâmicas de trabalho que a rede social do concelho e as instituições que a integram têm sido capazes de implementar. Estamos, evidentemente, muito orgulhosos e gratos a todos os que connosco colaboram no sentido de ajudar as famílias do nosso concelho”, conclui o Presidente da autarquia.