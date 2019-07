Município de Faro reconhecido com Bandeira Nível III – Cidades de Excelência

Publicado em 08 Julho 2019 por RUA

A Rede de Cidades e Vilas de Excelência atribui, hoje, dia 8 de Julho, pelas 17h30, em cerimónia a decorrer no Salão Nobre dos Paços do Município de Faro, a Bandeira “Cidade de Excelência – Nível III”, como reconhecimento público do meritório trabalho que tem vindo a desenvolver no âmbito dos trabalhos de qualificação da cidade.

Os fundamentos para tal acontecimento prendem-se com o grau de evolução da implementação do Plano de Ação Local proposto pela Câmara Municipal de Faro aquando da adesão à Rede de Cidades e Vilas de Excelência, incidindo nos eixos “Cidade ou Vila de Regeneração e Vitalidade Urbana” e “Cidade ou Vila Ciclável e de Mobilidade Amigável”.

A entrega deste galardão por parte da Rede de Cidades e Vilas de Excelência reconhece o manancial de planos, projetos, ações ou iniciativas, em contexto de acessibilidade de mobilidade suave, que tiveram ou terão lugar no espaço público de Faro, almejando assim tornar este núcleo urbano cada vez mais num espaço que prime pela acessibilidade universal e pelo foco nos modos suaves de deslocação.

Do mesmo modo, em contexto de Regeneração e Vitalidade Urbana, destaca-se o conjunto de ações qualificadores do espaço urbano de Faro, que se encontram executadas, em execução ou em fase de projeto. Estas visam promover a regeneração urbana consolidada em espaços de vitalidade urbana e aproveitar o seu património de forma sustentável e inteligente.

Na cerimónia tomarão parte o Executivo da Câmara Municipal de Faro e a Direção da Rede de Cidades e Vilas de Excelência.