Município de Faro providencia transporte gratuito para vacinação

Publicado em 03 Maio 2021 por RUA FM

O Município de Faro vai providenciar a partir de segunda feira o transporte para o Centro de Vacinação Municipal a munícipes com mais de 60 anos ou com dificuldades de deslocação. Para o efeito, os munícipes devem contactar, a partir dessa data, uma linha telefónica de apoio, disponível através do número gratuito 800 219 019, entre as 09h00 e as 18h00.

Este apoio prestado pelo Município é totalmente gratuito para os munícipes convocados para a vacinação contra a Covid-19 que cumpram os critérios de idade ou dificuldade de locomoção ou deslocação, sendo o transporte em táxi garantido desde a sua residência até ao Centro de Vacinação e posterior regresso ao domicílio. O pedido de táxi deverá ser efectuado pelo próprio (ou por alguém que o represente) bastando para isso facultar o nome da pessoa que vai receber a vacina e alguns dados normais para que o serviço possa ser prestado (morada, data e horário de vacinação). Para prestar este serviço o Município tem como parceiros a Rotáxi e a Antral.

Recorde-se que o Centro Municipal de Vacinação, instalado pelo Município de Faro no Pavilhão Municipal da Penha e operacionalizado pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve (ACES) Central, entrou em funcionamento na passada terça feira, dia 27 de abril. Com oito pontos de vacinação, instalados no interior do Pavilhão Municipal, esta estrutura vai permitir vacinar até 600 munícipes por dia, com todas as condições de segurança, distanciamento físico e conforto.

Os munícipes deverão ser convocados para vacinação mediante contacto do Centro de Saúde,

podendo fazer online um pedido de agendamento da vacina caso não tenham sido anteriormente

vacinados, contraído a infeção por Covid-19 ou tenham tido um agendamento anterior.

Para Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, “providenciar gratuitamente o transporte a quem dele precise é mais uma prova do empenho do Município na concretização do processo de vacinação no concelho, uma vez que nem todos os munícipes têm facilidade para se deslocar e o sucesso deste processo é fundamental para o futuro de todos”.