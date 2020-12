Município de Faro promove 44º edição da Feira do Livro

Publicado em 09 Dezembro 2020 por RUA FM

O Município de Faro vai promover, entre os dias 10 e 13 de dezembro, a 44ª edição da Feira do Livro de Faro. Tendo em conta as atuais condições sanitárias e cumprindo escrupulosamente as diretivas das autoridades de saúde, o certame irá realizar-se no espaço da antiga loja Zara, na Rua de Santo António, entre as 10h00 e as 20h00.

As sessões com escritores e outros convidados vão realizar-se no Club Farense e no Ginásio Clube de Faro. Em permanência, no espaço da Feira, estará patente a exposição O Morcego Bibliotecário, de Paulo Galindro. Os Poetas não Morrem é a proposta de Fernando Cabral para revisitar, em diferentes momentos, a vida e a obra de Luís de Camões, António Aleixo e Fernando Pessoa.

Do programa da Feira destacamos: no dia 10, no Ginásio Clube de Faro, pelas 18h00, sessão com o escritor Afonso Cruz, moderada por Hélder Beja que, no dia 11, pela mesma hora, conversará com Bruno Vieira Amaral. No mesmo local, pelas 21h30, a ARQUENTE apresentará o espetáculo Diz-me António.

No sábado, dia 12, pelas 11h30, no Club Farense, será apresentado o livro Avó de Coração, de Cristina Taquelim, com a moderação de Ana Soares; pelas 15h00, Nelson Nunes moderará a conversa com Tânia Ganho, no espaço do Ginásio Clube de Faro, onde, também, pelas 16h30 terá lugar a Entrevista de Vida a Joana Bertholo, e às 18h, Cristina Taquelim apresentará Contos para Adultos. Pelas 21h00, o Clube Farense será palco para Poesia 21 – Espetáculo Literário.

No dia 13, domingo, pelas 11h30, será a vez de Hora do Conto, por Joana Maria Ramos, no Ginásio Clube de Faro. Às 15h00, no Club Farense, Ana Soares moderará o encontro com o escritor Rui Cardoso Martins. No Ginásio Clube de Faro, pelas 16h30, Entrevista de Vida a Patrícia Muller e, às 18h00, a performance Fui à Cabine e Roubei um Livro, produzida pelo LAMA.

É este o programa da 44ª edição da Feira do Livro de Faro que, apesar dos constrangimentos causados pela situação sanitária, vai realizar-se, cumprindo o Município de Faro o seu compromisso de apoio à actividade cultural, à promoção do livro e da leitura.