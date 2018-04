Município de Faro organiza 13.ª edição da ação ecológica Limpar a Ria Formosa

Publicado em 10 Abril 2018 por RUA

A Câmara Municipal de Faro irá organizar a décima terceira edição da ação ecológica “Limpar a Ria Formosa”, de 12 e 19 de abril.

As ações de limpeza, destinadas aos alunos das escolas do Ensino Básico do concelho, irão decorrer de 12 a 19 de abril, nas várias ilhas do concelho: dia 12, ilha do Farol; dia 13, Praia de Faro; dia 17, Ilha Deserta e dia 19, Ilha da Culatra.

No dia 15 de abril será organizada uma ação de limpeza direcionada aos utilizadores regulares dos passeios em caiaque do Centro Náutico (limitada a 25 inscrições) que decorrerá na zona da Barrinha, Ilhote dos Cavalos, contando com o seguinte programa:

10h00 – Concentração no Centro Náutico

10h30 – Passeio em Caiaque – Praia de Faro » Ilhote dos Cavalos (Ida e Volta: 2 horas, 12,5 Km)

12h00 – 14h00 – Atividades de Limpeza de Lixo Marinho

14h00 – Lanche / convívio

15h00- Passeio em Caiaque – Ilhote dos Cavalos » Praia de Faro

16h30 – Chegada ao Centro Náutico

O evento está integrado nas atividades de educação ambiental do Programa Bandeira Azul e enquadra-se na Estratégia Faro Natural da Divisão de Desporto da Câmara Municipal.

Informações e Inscrições em: centronauticofaro@cm-faro.pt ou 289 870 898 e 289 870 056