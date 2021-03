Município de Faro lança novas medidas de apoio à cultura e aos agentes culturais

Publicado em 01 Março 2021 por RUA FM

O Município de Faro, ciente do seu papel e da sua responsabilidade no contexto do setor cultural e criativo, volta a lançar um conjunto de apoios e iniciativas específicas para este setor, um dos mais afetados pelas medidas decretadas com vista à contenção e mitigação da pandemia pela Covid-19. Este conjunto de iniciativas será levado a cabo pelo Município de Faro e pelo Teatro das Figuras.

Para 2021 o Município de Faro preparou um pacote de quatro medidas extraordinárias onde se destaca o apoio ao associativismo, à criação artística e aos agentes culturais.

No âmbito do apoio ao associativismo, o Município de Faro irá reforçar os apoios previstos para 2021.

Em 2021 irá realizar-se uma segunda edição do programa artístico denominado Emergente – 2º Ciclo, que consiste num programa de residências artísticas cujo resultado será apresentado em 2022 no Teatro das Figuras, nos espaços expositivos do Município ou seus parceiros, em espaço público ou em iniciativas organizadas pelo Município de Faro.

Depois do sucesso da primeira edição, o ciclo “Bandas ao Figuras” regressa em 2021 ao Teatro das Figuras, para dar palco à vibrante cena musical da região. Com início previsto em abril de 2021, o Bandas ao Figuras – 2º Ciclo consiste num programa de concertos realizados com recurso a todas as condições técnicas do grande auditório, com transmissão em streaming pelas plataformas digitais do Teatro das Figuras e do Município de Faro.

Estando o país novamente em situação de confinamento e os artistas impedidos de se apresentarem ao público, o Município propôs-se dar corpo a um novo projeto de apoio a músicos da região, nomeadamente Dj´s e artistas de música popular portuguesa. O novo #FaroMúsicaNaRua é um programa de concertos realizados em diferentes locais do concelho de Faro, com transmissão em streaming através das plataformas digitais da autarquia.

As candidaturas a estes projetos estão abertas e os formulários de candidatura estão disponíveis, até ao dia 12 março, nos sítios de Internet do Teatro das Figuras e do Município de Faro, onde será possível aceder a informação adicional sobre os projetos.

