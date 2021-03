Município de Faro integra projeto “Espaço Saúde 360º Algarve”            

Publicado em 19 Março 2021 por RUA FM

O Município de Faro passará a ser um parceiro do Projeto Espaço Saúde 360º Algarve, após a assinatura de protocolo, já aprovada em reunião de Câmara. Este gesto revela o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Município em prol dos seniores.

O Espaço Saúde 360º Algarve é uma iniciativa da Associação Espaço Saúde em Diálogo, que tem o apoio do Programa de Promoção da Operacional Regional do Algarve (CRESCAlgarve) e do Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.

Procura a promoção da Literacia em Saúde junto da população sénior, nomeadamente, os cidadãos algarvios com mais de 65 anos, com condição socioeconómica desfavorecida e baixa escolaridade. Os utentes passam por uma avaliação, que permite a elaboração de um Plano de Ação Pessoal, no qual são recomendadas atividades nas várias áreas de intervenção, havendo sempre um acompanhamento pessoal e beneficiando todos os participantes das atividades desenvolvidas pelos parceiros que o projeto tem.

Assim, após a assinatura do protocolo, a autarquia passará a colaborar nas iniciativas deste programa, nomeadamente na identificação e referenciação de utentes que possam incluir-se no seu público-alvo, sobretudo os mais vulneráveis financeira e socialmente e na inclusão dos utentes do Espaço Saúde 360º Algarve nas suas atividades destinadas a idosos.

Salienta-se que o Município de Faro, procurando a aplicação de boas práticas que visem a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos idosos, criou em 2012 o Gabinete de Apoio ao Idoso (GAI), destinado ao atendimento dos maiores e respetivos familiares e o Grupo de Trabalho na Área do Envelhecimento (GTAI), que integra 11 entidades com respostas nesta área. Estas estruturas foram criadas, após a realização do Diagnóstico Social, para minorar ou solucionar necessidades específicas, resultantes do envelhecimento populacional. Também nesse âmbito, implementou a teleassistência domiciliária, o apoio na aquisição de medicação (através do cartão ABEM), ou o GPSS – Grupo de Proximidade na Promoção dos Direitos Sociais e Segurança (em parceria com a GNR). Implementou, ainda, o “Faro Sénior”, que consiste num conjunto de iniciativas lúdicas e pedagógicas, que promovem o envelhecimento ativo e a melhoria da qualidade de vida, minimizando o isolamento e a solidão.