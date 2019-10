Município de Faro inicia trabalhos de requalificação e recomenda prudência na circulação

Publicado em 03 Outubro 2019 por RUA FM

Após a celebração dos respetivos contratos de execução, assinados dia 01 de outubro, nos Paços do Município, estão já a iniciar-se os trabalhos referentes à requalificação de dois dos mais importantes itinerários situados nas zonas limítrofes da cidade de Faro.

A primeira é a empreitada de requalificação da EM 520-2, entre as localidades de Estoi e Santa Bárbara de Nexe, que tem como principais objetivos a reparação de roturas no pavimento em zonas pontuais, a pavimentação do caminho em betão betuminoso e a execução de valetas em betão para a drenagem das águas, bem como a execução de lombas redutoras de velocidade sobrelevadas em betuminoso e limpeza das bermas. A intervenção foi adjudicada à Sociedade José de Sousa Barra & Filhos, Lda. pelo valor de €370.348,95.

A segunda é a requalificação da EM 522 em Faro, também adjudicada à Sociedade José de Sousa Barra & Filhos, Lda. pelo valor de € 302.970,54, que se irá desenvolver entre a cidade e a ponte aérea sobre a EN 125 (Rio Seco) e entre o fim desta e o limite do concelho. A obra visa a reabilitação do pavimento rodoviário e a execução de valetas em betão para a drenagem das águas, bem como a execução de lombas redutoras de velocidade sobrelevadas em betuminoso e a pavimentação pontual das bermas, de modo a facilitar a circulação dos peões.