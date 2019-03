Município de Faro distinguido pela sociedade portuguesa de autores com o “Prémio de Melhor Programação Cultural Autárquica”

Publicado em 18 Março 2019 por RUA

O Município de Faro vai receber o “Prémio de Melhor Programação Cultural Autárquica”, atribuído na gala “Prémio Autores”, da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), no dia 27 de março, a realizar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A gala televisiva anual da SPA vai contar com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e será transmitida, em direto, pela RTP 2, a partir das 22 horas.

Este prémio, anualmente entregue pela SPA, é atribuído no seguimento da grande aposta em eventos culturais marcados pela qualidade e diversidade, envolvendo a comunidade e as diversas coletividades e associações do Concelho, sendo por isso, também, um sinal ainda mais mobilizador para a aposta de Faro no seu desígnio de ser a Capital Europeia da Cultura 2027.

Efetivamente, 2018 foi um ano repleto de iniciativas e de boas notícias no que diz respeito à cultura como por exemplo: a atribuição da classificação de “tesouro nacional” ao mosaico romano do Deus Oceano, a consolidação do Festival F como evento de excelência, o crescimento do Alameda Beer Fest, do Baixa Street Fest, da Exposição do Surrealismo com a Fundação Millennium BCP, a exposição da coleção de azulejaria Ramalho Ortigão, o restauro da estátua D. Afonso III e do portal renascentista do antigo Convento de Nossa Senhora da Assunção, ou a recuperação da Ermida de Santo António do Alto entre muitas outras realizações.

O “Prémio Autores” foi atribuído pela primeira vez, em 2010, pela Sociedade Portuguesa de Autores. A SPA já distinguiu várias câmaras do país, como Lisboa, Porto, Évora, Coimbra, Penafiel e Guimarães.

Para além da distinção a Faro, com o Prémio de Melhor Programação Cultural Autárquica, a SPA vai atribuir prémios nas categorias criativas de televisão, dança, rádio, artes visuais, literatura, teatro, cinema e música e, ainda, um “Prémio Vida e Obra”.

A cerimónia vai também celebrar as vidas e carreiras de várias personalidades como Sophia de Mello Breyner Andresen, Jorge de Sena, José Carlos Ary dos Santos e, ainda, a banda Xutos & Pontapés a celebrar 40 anos de atividade.