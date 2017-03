Município de Faro celebra Dia da Mulher

Publicado em 02 Março 2017 por RUA

No Museu Municipal de Faro festeja-se o Dia da Mulher com poesia, dança e música. Será a 11 de Março, sábado – e não a 8, como está consagrado no calendário oficial –, a partir das 21:00 horas, numa sessão que lembra a coragem das mulheres que, durante muitos séculos, viveram num mundo sombrio, sem oportunidades nem direitos.

Em a “Sombra que se torna luz”, representação a cargo de Ana Cristina Oliveira, António Gamboias e Gabriela Santana, todos os participantes são convidados a percorrer as salas do Museu Municipal de Faro, escutando leituras e observando coreografias que sugerem uma reflexão no presente sobre a mulher do futuro.

A música ficará a cargo do Conservatório Regional do Algarve, que durante esta iniciativa interpretará temas de compositores clássicos e contemporâneos, num alinhamento de excelência que conta com a participação de vários alunos e distintos instrumentos.

Esta realização, de iniciativa da autarquia e do Museu Municipal, será uma noite especial e simbólica, desde logo por se realizar num edifício que funcionou inicialmente como um convento feminino, o Convento de Nossa Senhora da Assunção, e que agora se associa a esta iniciativa de celebração da cidadania e da igualdade de género.