Município de Faro capacita colaboradores no âmbito da promoção da Saúde Mental

Publicado em 01 Março 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal de Faro aderiu ao Programa da Associação ManifestaMente para a Capacitação de Dinamizadores Locais nas Autarquias, com o objetivo de preparar os seus técnicos para o previsível aumento de problemas de saúde mental, dotando-os de conhecimento para que possam lidar de forma eficaz com esta questão.

Esta iniciativa, cofinanciada pela Direção Geral da Saúde, com o patrocínio do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde e em parceria com a Administração Regional de Saúde do Algarve, irá decorrer nas manhãs dos próximos dias 4 e 5 de Março.

Esta parceria arrancará com a dinamização de uma sessão de “capacitação de dinamizadores locais” promovida pela associação ManifestaMente, em que participarão cerca de vinte e quatro técnicos do concelho, entre colaboradores desta autarquia e pessoal técnico de entidades parceiras do Conselho Local de Ação Social de Faro, que tenham “interesse profissional ou pessoal na área da saúde mental e motivação para intervir na comunidade pela autarquia.”

As vantagens passam pelo aumento da literacia em saúde mental dos colaboradores, com a compreensão do funcionamento dos recursos de saúde mental existentes na comunidade, e fomento da sua capacidade para trabalhar em rede e implementar projetos concretos e com impacto na promoção da saúde mental da população.

Mais informação em https://www.manifestamente.org/programa-de-capacitaccedilatildeo-de-dinamizadores-locais.html.