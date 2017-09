Município de Faro atribui bolsas de estudo a alunos carenciados

Publicado em 19 Setembro 2017 por RUA

O Município de Faro irá atribuir bolsas de estudo destinadas a alunos que frequentem o ensino secundário ou superior, à semelhança do que aconteceu nos dois anos letivos anteriores.

Este programa irá assim permitir às famílias mais carenciadas do concelho continuarem a investir na sua educação, estando previsto um apoio total de €40.140, direcionado para 18 bolsas – 16 para residentes no Concelho de Faro e 2 para estudantes provenientes de países/cidades de língua oficial portuguesa, geminadas com a cidade de Faro, tendo como condição serem residentes no concelho há mais de 5 anos.

As bolsas de estudo serão atribuídas para o ano escolar a que respeita a candidatura – Outubro a Julho, ano letivo 2017/2018, num total de dez mensalidades correspondentes a 2/5 do salário mínimo nacional.

As candidaturas estarão abertas de 1 a 30 novembro 2017, encontrando-se o “Regulamento das Bolsas de Estudo do Município de Faro” disponível na página da internet da Câmara Municipal de Faro e na Divisão de Educação desta autarquia.

O investimento na educação continua assim a ser um dos principais eixos estratégicos de aposta da autarquia para o desenvolvimento de Faro e dos farenses.