Município de Faro atribui 400 cabazes de Páscoa

Publicado em 01 Abril 2021 por RUA FM

Dada a altura difícil vivida devido à pandemia, o Município de Faro decidiu este ano atribuir 400 cabazes de Páscoa a famílias carenciadas de todas as freguesias do concelho.

Esta iniciativa, que é já uma tradição da Autarquia na época natalícia, foi este ano alargada à Páscoa, representando um contributo para que os munícipes do concelho com mais vulnerabilidades sociais e financeiras possam ter uma quadra pascal mais condigna e aconchegante junto das respetivas famílias.

Dos 400 cabazes, 350 foram entregues diretamente a munícipes referenciados pelos serviços sociais do Munícipio, incluindo os utentes do Gabinete de Apoio ao Idoso, tendo 50 sido destinados a instituições do concelho.

Os 400 cabazes atribuídos contam com vários produtos como paloco, óleo de girassol, salada de fruta, massa, arroz, grão de bico seco, ervilhas, feijão, farinha de trigo, açúcar, azeite, bolachas, folar, leite, chouriço, latas de atum, salsichas, latas de peito de frango, drageias de chocolate ou as tradicionais amendoas.

Para o Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, “esta iniciativa foi uma forma de atenuar algumas das carências com que infelizmente muitas famílias farenses se deparam nesta altura e também uma forma de assinalar que o Município está lado a lado com os seus munícipes, em particular aqueles que passam por momentos mais difíceis”.