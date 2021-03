Município de Faro associa-se à «Hora do Planeta»

Publicado em 26 Março 2021 por RUA FM

O Município de Faro volta a associar-se à “Hora do Planeta” e irá desligar as luzes do Arco da Vila e Jardim Manuel Bivar, entre as 20:30 e as 21:30 do próximo sábado, dia 27 de março. A partir de um interruptor instalado no Arco da Vila, as luzes irão apagar-se durante 60 minutos, num ato simbólico de preocupação ambiental, que começa na Austrália e percorre todo o globo terrestre.

Com este ato simbólico, em defesa do ambiente e respeitando a sua estratégia e compromisso para a implementação de medidas sustentáveis locais, a autarquia associa-se a esta iniciativa da World Wildlife Fund- WWF, organização não-governamental – ONG, criada em 1961 e que se tornou numa das mais respeitadas organizações independentes de conservação do ambiente.

A Hora do Planeta é um movimento global que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta. Esta iniciativa da WWF nasceu em 2007, em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2 mil empresas apagaram as luzes por uma hora numa tomada de posição contra as alterações climáticas. Ano após ano, a Hora do Planeta tem vindo a crescer para se tornar num movimento de sustentabilidade global com mais de 3,5 mil milhões de pessoas em 190 países e territórios a mostrarem o seu apoio a esta causa ao desligarem simbolicamente as suas luzes.

O Município convida a população a juntar-se a esta iniciativa ambiental e a desligar as luzes em suas casas, entre as 20:30 e as 21:30 do próximo sábado, num gesto de sensibilização para o combate às alterações climáticas e para promoção de um melhor ambiente para as futuras gerações.

Recorde-se que a autarquia, prosseguindo uma política de defesa do meio ambiente, tem vindo a substituir luminárias da rede de iluminação pública por lâmpadas de tecnologia LED, que irá permitir uma poupança energética muito significativa e ganhos de sustentabilidade geral, em linha com os compromissos ambientais assumidos com os munícipes. Foram já adquiridas e instaladas mais de 1200 novas luminárias na cidade, num investimento global da autarquia de cerca de 200 mil euros. Prevê-se, a curto prazo, proceder-se à aquisição de mais lâmpadas LED, também no montante de 200 mil euros, para continuação da requalificação do espaço público e uso generalizado de tecnologia energicamente mais eficiente e amiga do ambiente.