Município de Faro apoia alunos carenciados com bolsas de estudo

Publicado em 20 Dezembro 2017 por RUA

Foi aprovada em reunião de Câmara a atribuição de 16 bolsas de estudo para o ano letivo 2017/2018, nos termos do Regulamento das Bolsas de Estudo do Município de Faro.

No valor mensal de 223€ (duzentos e vinte e três euros), estas bolsas serão entregues até julho de 2018 e resultam do processo de candidatura que encerrou no dia 30 de novembro último.

Nesse processo foram entregues 20 candidaturas sendo que, destas, 4 não reuniam as condições necessárias para poderem ser aprovadas, nomeadamente o imprescindível aproveitamento escolar, que não pode ser inferior à média de 13 valores, no ano imediatamente anterior ao da candidatura.

Assim, de acordo com os critérios de avaliação que têm por base o menor rendimento per-capita do agregado familiar, maior número de irmãos estudantes e melhor aproveitamento escolar, foram contemplados com este apoio 16 estudantes que apresentaram candidaturas e que obtiveram aproveitamento escolar no ano transato.

Com a entrega destas 16 bolsas de estudo, o Município de Faro assumirá um encargo de 35.680€ (trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta euros) no suporte aos estudantes mais carenciados do concelho, dotando-os de um apoio económico fundamental para a continuação do seu sucesso escolar.

Espera o Município de Faro contribuir desta forma para o desenvolvimento e sucesso da comunidade estudantil farense, promovendo condições de igualdade no acesso a uma melhor educação.