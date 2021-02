Município de Faro alarga refeições escolares gratuitas a todos os alunos com escalão A e B

Publicado em 04 Fevereiro 2021 por RUA FM

O executivo municipal de Faro deliberou por unanimidade, na reunião de câmara do passado dia 1 de Fevereiro, ratificar a assinatura do despacho do presidente, Rogério Bacalhau, de 21 de janeiro de 2021, que determina a inclusão dos escalões 2, 3 e 4 da Segurança Social no escalão A dos apoios sociais a alunos carenciados do primeiro ciclo, no que diz respeito à alimentação, tendo em conta a situação atual do país e face ao aumento do número de famílias com dificuldades económicas.

Atendendo à existência de famílias carenciadas a residir no concelho, considerou o município fundamental alargar o apoio alimentar a crianças oriundas destes agregados familiares, permitindo o acesso gratuito a refeições escolares a todos os beneficiários de apoio social, durante o período de encerramento dos estabelecimentos de ensino. Estas refeições são servidas em regime de takeaway, em descartáveis de doses individuais, aos alunos carenciados escalão A e B do Pré-Escolar e 1 º Ciclo.

Foram ainda distribuídos vales de compras alimentares, também aos alunos do escalão A e B do Pré-Escolar e 1 º Ciclo, no valor de 30 € (6 vales individuais de 5€), os quais serão distribuídos pelos Agrupamentos de Escolas, nas respetivas Escolas Sede.

A autarquia, liderada por Rogério Bacalhau, que detém o pelouro da Educação, vem reforçar o seu papel no apoio às famílias num momento de proliferação de casos de contágio Covid19, que exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente.