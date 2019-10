Municipio de Faro admite Jovens estagiários

Publicado em 17 Outubro 2019 por RUA FM

A Câmara Municipal de Faro lançou no passado dia 14 de Outubro um procedimento com vista ao recrutamento e seleção de estagiários, no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) – 6.ª edição – 2.ª fase.

São 8 estágios que o Município de Faro vai acolher, todos com uma duração de 12 meses, não prorrogáveis. Os candidatos devem ter até 30 anos de idade, inclusive, ou até 35 anos se forem portadores de deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Informa-se ainda que só serão admitidos candidatos inscritos nos serviços de emprego do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP, I.P.), na qualidade de desempregados.

As candidaturas deverão ser apresentadas até ao dia 28 de Outubro nos serviços centrais do Município, ou por via postal. Os elementos informativos e formulários para a candidatura podem ser consultados e baixados na página eletrónica do Município de Faro, em www.cm-faro.pt.

Os estágios serão nas seguintes áreas:

Ref.ª A – um estágio para licenciados em Gestão/Economia, no Departamento de Gestão Administrativa e Patrimonial;

Ref.ª B – um estágio para licenciados em Direito, no Departamento de Gestão Administrativa e Patrimonial;

Ref.ª C – dois estágios para licenciados em Gestão/Economia, no Departamento de Finanças;

Ref.ª D – um estágio para licenciados em Direito, na Divisão de Valorização de Recursos Humanos;

Ref.ª E – um estágio para licenciados em Património Cultural, na Divisão de Cultura;

Ref.ª F – um estágio para licenciados em Economia/Gestão, na Divisão de Cultura;

Ref.ª G – um estágio para licenciados em Economia/Gestão, na Divisão de Desenvolvimento Económico, Estudos e Fundos Comunitários.