Município de Alcoutim cria bolsa de voluntários para o combate ao covid-19

Publicado em 14 Abril 2020 por RUA FM

O Município de Alcoutim, consciente da sua responsabilidade social no atual contexto de emergência e, de forma a fazer face aos constrangimentos dos recursos humanos disponíveis, considerou necessária a criação de uma Bolsa de Voluntários para apoio à população idosa institucionalizada.

Esta medida resulta de um trabalho colaborativo com as Instituições Particulares de Solidariedade Social locais, ficando a cargo do Município de Alcoutim, através do seu Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, a receção e encaminhamento das inscrições de cidadãos que queiram colaborar e prestar apoio em lares/apoio domiciliário e outros serviços.

Os Voluntários devem ter idade inferior a 60 anos e serem saudáveis (não pertencer a qualquer um dos grupos de risco que estão referenciados pela Direção Geral de Saúde).

A inscrição pode ser efetuada através do número 962736411 ou através do email: accao.social@cm-alcoutim.pt

A inscrição não garante a prestação do voluntariado, servindo para sinalizar a disponibilidade às IPSS’s do concelho de Alcoutim.

O Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, refere que “é uma medida de combate à Covid-19, e uma forma de antecipar procedimentos, no caso de existir algum caso positivo no concelho de Alcoutim, nas IPSS, possamos substituir as pessoas, e assegurar a quarentena das restantes”. A bolsa de voluntários “é anteciparmo-nos ao problema que no caso de vir a existir, possamos responder da forma mais rápida e eficaz”.