Município de Alcoutim anuncia datas para o Festival do Contrabando, edição de 2018

Publicado em 25 Julho 2017 por RUA

O Festival do Contrabando conseguiu na primeira edição obter afluência de milhares de visitantes, as ruas encheram e a animação foi muita, com a oportunidade única de realizar a travessia pedonal do Rio Guadiana, cabe à Autarquia anunciar que 23, 24 e 25 de março serão as datas do festival em Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana em 2018.

A realização deste festival integra-se numa estratégia de desenvolvimento turístico do concelho, assente na promoção do património natural, histórico, gastronómico e cultural, onde as vilas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana se “vestem” a rigor e proporcionaram aos visitantes um variado cartaz de eventos culturais, espetáculos de música, teatro, artes e ofícios tradicionais, arte circense, animação musical, personagens como os contrabandistas e guardas-fiscais a passear pelas ruas, workshops de ofícios tradicionais, Jornadas do Contrabando, Concurso de Fotografia ou ainda visita a monumentos da história da região e do contrabando e muita mais animação tendo sempre presente a beleza e imponência do Rio Guadiana.

Os sabores da serra e do Rio são mais uma das propostas deste festival, apreciar a diversidade que a gastronomia local oferece nesta época do ano e encontrar os doces tradicionais, sabores autênticos e inconfundíveis.

Uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Alcoutim em parceria com o Ayuntamiento Sanlúcar de Guadiana, que conta com o apoio do Governo de Portugal, Turismo de Portugal, Região de Turismo do Algarve, 365 Algarve.