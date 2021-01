Município de Albufeira oferece equipamento médico ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve

Publicado em 25 Janeiro 2021 por RUA FM

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira procedeu, na passada sexta-feira, 22 de janeiro, à entrega de diverso equipamento médico no Serviço de Urgência Básico de Albufeira (SUB), nomeadamente 1 Ventilador para utilização na UCI de Faro (Unidade de Cuidados Intensivos), 3 Ecógrafos portáteis, dos quais 2 destinados a viaturas médicas VMER, que fazem o serviço de urgência pré-hospitalar, e 1 ecógrafo e mais 1 videolaringoscópio para utilização do SUB de Albufeira. José Carlos Rolo refere que o equipamento, cuja aquisição por parte da autarquia rondou os 62 mil euros, vem reforçar a capacidade de intervenção dos serviços de saúde e é essencial para salvar vidas nesta fase de agravamento da pandemia. No caso dos Ecógrafos, “trata-se de um sistema pioneiro”, uma vez que estas são as duas primeiras viaturas a terem disponível este tipo de equipamento”.

O ventilador que se destina à utilização da UCI do Hospital de Faro é um equipamento de alta tecnologia, essencial na resposta à recuperação dos doentes críticos internados, e que vem juntar-se aos três ventiladores móveis oferecidos anteriormente pelo Município de Albufeira no início da pandemia. Um desses ventiladores encontra-se em serviço no Centro de Saúde de Albufeira, enquanto os restantes estão instalados nas 2 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), que atuam na área geográfica entre os concelhos de Faro e Albufeira.

No que respeita ao Videolaringoscópio, trata-se de um equipamento que serve para visualizar e auxiliar na colocação de dispositivos nas vias aéreas, e irá ficar instalado no Serviço de Urgência Básico (SUB) de Albufeira, reforçando o apoio à sua capacidade de intervenção.

Quanto aos 3 Ecógrafos, 1 irá servir o SUB de Albufeira, outro será instalado na VMER de Albufeira e o último será colocado na VMER de Faro, pois são os veículos de intervenção médica, em contexto pré-hospitalar, que atuam e servem o concelho de Albufeira.

Refira-se que a grande vantagem destes equipamentos passa pela sua portabilidade: são pequenos, facilmente transportáveis e colocados onde são necessários, nomeadamente numa viatura de emergência médica com mobilidade. O aparelho, que é utilizado para fazer ultrassonografia pulmonar, método rápido de avaliação do diagnóstico de doentes com pneumonia grave COVID-19, permite distinguir precocemente os casos mais graves e letais dos menos graves, possibilitando uma orientação e tratamento mais eficaz.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, estava muito satisfeito e orgulhoso com mais esta aquisição, destacando que “num momento em que a pandemia se agravou substancialmente e qualquer um de nós pode ser infetado pelo vírus que provoca a COVID-19, ter um meio de diagnóstico rápido e eficaz pode fazer toda a diferença”.

José Carlos Rolo fez questão de sublinhar que se trata de “um sistema pioneiro”, uma vez que estas duas viaturas VMER irão ser as primeiras a nível nacional a dispor deste tipo de equipamentos.

Refira-se que os ecógrafos portáteis permitem às equipas médicas, onde quer que estejam, fazer um diagnóstico rápido e enviá-lo remotamente para o serviço de urgência que irá receber o doente. A sua utilização no serviço pré-hospitalar ou numa unidade de saúde evita a deslocação dos doentes infetados para a realização de exames como a TAC, que tem radiação e é mais demorada, evitando o contágio a outros doentes. Os exames são realizados junto ao doente no local onde se encontra, na urgência, num contexto de intervenção pré-hospitalar ou mesmo no domicílio por ser um equipamento portátil. Faz avaliação da função cardíaca dos pacientes infetados, controla o acesso vascular central e a entubação dos doentes. Permite, ainda, realizar a ecografia FAST para identificar eventuais hemorragias nos órgãos vitais.

Para além do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, a entrega dos equipamentos contou com as presenças da vereadora responsável pelo pelouro da Proteção Civil, Cláudia Guedelha, e dos técnicos do Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho do Município que acompanharam a aquisição do referido material médico. O Conselho de Administração do CHUA – Centro Hospitalar da Universidade do Algarve esteve representado pelo Diretor Clínico Horácio Guerreiro e pelos vogais executivos Patrícia Rego e Paulo Neves. Pela parte dos serviços do CHUA estiveram a administradora hospitalar dos Serviços de Urgência, Dulce Gomes, o Coordenador Médico das VMER de Faro/Albufeira, Bruno Santos, e o enfermeiro coordenador da SUB de Albufeira/Loulé e das VMER, Álvaro Gomes. A cerimónia contou também com a presença do responsável operacional da Delegação Regional do Sul/Algarve do INEM, Carlos Raposo.