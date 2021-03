Munícipes carenciados de Faro vão ter acesso gratuito a ração para animais  

Publicado em 05 Março 2021 por RUA FM

O Município de Faro está a distribuir ração para animais, angariada pelo IRA – Núcleo de Intervenção e Resgate Animal, a munícipes e famílias carenciados e cuidadores de animais.

A alimentação foi entregue hoje, dia 5, pelo IRA nas instalações dos Bombeiros Sapadores de Faro, e será a partir de agora cedida a famílias carenciadas, mediante comprovativo – que poderá ser obtido, caso se verifique a situação de carência, num processo simples e pouco exigente – da Divisão de Desenvolvimento Social e Educação (DDSE) do Município ou Junta de Freguesia. A ração será igualmente distribuída por pessoas reconhecidas na comunidade como cuidadoras de colónias de animais.

Em ambos os casos, a ração poderá ser levantada nas instalações dos Bombeiros Sapadores, com todas as medidas e condições de segurança, pelos munícipes que devem fazer-se acompanhar de identificação e deixar um registo com nome, morada e contacto. Para apoio ao processo ou informações, podem ser utilizados o contacto telefónico 967150345 (disponível apenas nos dias úteis, durante o horário de expediente) ou por e-mail (apoioanimal@cm-faro.pt).

O Município de Faro agradece a manifestação de disponibilidade do IRA para angariação e cedência de ração, num momento tão difícil para a comunidade, em particular para aqueles que estão em situação de carência, e que também tem efeitos nos animais.

Em linha com o princípio orientador da autarquia de respeito e preservação do bem-estar e dignidade animal, o Município tem, entre outras medidas, realizado e apoiado várias campanhas de sensibilização contra o abandono, maus tratos e cuidados com animais.

Para o Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, trata-se de “uma medida importante” e que “vem apoiar as famílias na sua obrigação diária de proporcionar alimentação e bem-estar aos seus animais de companhia, o que não á acessível a muitas carteiras”.