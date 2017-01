“Move-te pela Vida” no âmbito do Dia Mundial de Luta Contra o Cancro

Publicado em 23 Janeiro 2017 por RUA

A Associação Oncológica do Algarve (AOA) vai assinalar o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro através da organização do evento Move-te pela Vida, a decorrer no dia 5 de Fevereiro, em parceria com o Município de Faro, com o Grupo de BTT Leões de Olhão, Temivels da Atalaia e o Grupo Pegadas à 4ª feira.

A iniciativa irá integrar duas provas: um Passeio Guiado de BTT, de 35 kms com Partida às 9h00 e uma Marcha/Corrida de 8 Kms, com Partida às 10h00, ambas com Partida no Jardim da Alameda em Faro.

Além de alertar para a prevenção do cancro e para a prática de um estilo de vida saudável, este evento tem ainda o objetivo de angariar fundos para a obra para que a AOA trabalha diariamente, a luta contra o cancro e apoio ao doente oncológico e seus familiares.

Move-te pela Vida! Move-te por esta causa!