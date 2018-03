MOVE.Tavira celebra “Dia internacional da Mulher”

Publicado em 01 Março 2018 por RUA

Pelo 10º ano consecutivo, a Associação Oncológica do Algarve (AOA) está a organizar um evento no âmbito do “Dia Internacional da Mulher”. O mote é “MOVE.Tavira” e irá decorrer no próximo dia 18 de Março, com Partida às 10h00, na Praça da República, em Tavira.

A iniciativa é organizada em parceria com o Município de Tavira, com a União de Freguesias de Tavira e com a Casa do Povo de Santo Estêvão e, aproveitando o mês em que se celebra o Dia da Mulher, tem como principais objetivos alertar para a prevenção do cancro da mama e sua deteção precoce, sensibilizar para a prática de um estilo de vida saudável e angariar fundos para a obra da AOA.

MOVE.Tavira está inserido no Programa Regional de Marcha/Corrida do Algarve, do Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ) e terá dois percursos (5 kms e 8 kms) abertos à participação gratuita de todos os que se queiram juntar a este movimento. No entanto, os participantes que queiram contribuir a favor desta causa de luta contra o cancro e apoio ao doente oncológico e familiares, podem fazê-lo a partir do dia 12 de Março, adquirindo um kit composto por t-shirt e boné, por 6 pegadas por adulto e 5 pegadas por criança, até aos 12 anos inclusive, na nossa Sede, em Faro, e em Tavira, nas Piscinas Municipais, na União de Freguesias de Tavira e no Grupo Gymnasium.

Em termos de transporte, mais uma vez a CP – Comboios de Portugal associou-se a esta iniciativa, com a atribuição de 50% de desconto em viagens nos serviços Regionais da Linha do Algarve, com destino/origem em Tavira.

Para mais informações consulte www.aoa.pt / https://www.facebook.com/AOAlgarve/ ou contacte-nos por telefone (289807531) ou email (geral@aoa.pt).