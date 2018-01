MOVE. FARO da Associação Oncológica do Algarve celebra “Dia Mundial Contra o Cancro”

Publicado em 16 Janeiro 2018 por RUA

A Associação Oncológica do Algarve (AOA) está a organizar o evento MOVE. Faro, um evento desportivo de cariz social para todos aqueles que queiram passar um domingo alegre e saudável, ajudando esta importante causa.

O evento irá decorrer no “Dia Mundial Contra o Cancro” - 4 de Fevereiro com Partida, às 9h30 no Jardim da Alameda, em Faro e além de alertar para a prevenção do cancro e para a prática de um estilo de vida saudável, tem ainda o objetivo de angariar fundos para a obra da AOA, em prol do doente oncológico e seus familiares.

Trata-se de uma iniciativa em parceria com o Município de Faro, com o Grupo de BTT Leões de Olhão, os Temivels da Atalaia e o grupo Pegadas à Quarta-feira, que irá integrar duas variantes: um Passeio Guiado de BTT, de 25 kms e uma Marcha Solidária de 6,5 Kms.

A inscrição, em qualquer uma das modalidades, inclui um KIT que contém saco/mochila, t-shirt do evento e artigos promocionais (limitados ao stock existente).

Ao participar poderá beneficiar de rastreios de saúde gratuitos, showcooking e diversas dicas para a prática de um estilo de vida saudável, a partir das 08h30.

As inscrições online estão disponíveis a partir de 19 de Janeiro - em www.aoa.pt e na Página de Facebook da AOA.

Já as inscrições presencias estão abertas de 29 Janeiro a 2 de Fevereiro na Sede da AOA, em Faro e no Balcão de Informações do Forum Algarve, ambos os locais dentro do horário de funcionamento habitual.

Para se manter a par de todas as novidades consulte o Site e Página de Facebook desta Associação.

Participa “Por ti. Pela saúde. Pela vida”!