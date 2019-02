MOVE. Faro” contou com mais de 3 centenas de participantes

Publicado em 04 Fevereiro 2019 por RUA

O ano 2019 iniciou com a perspetiva de crescimento na organização dos eventos da Associação Oncológica do Algarve (AOA) e, esse ideal refletiu-se na 3ª edição do “MOVE.Faro”, que decorreu no dia 2 Fevereiro, pela primeira vez realizada no Forum Algarve.

A iniciativa teve os objetivos de consciencializar os participantes para a prevenção do cancro, no âmbito do “Dia Mundial da Luta Contra o Cancro – 4 de Fevereiro”; alertar para a prática de um estilo de vida saudável e, por fim, de angariar fundos para a obra da AOA, em prol do doente oncológico e familiares.

Tratou-se de um dia repleto de atividades, em parceria com o Município de Faro, o Forum Algarve, o Grupo de BTT Leões de Olhão, os Temivels da Atalaia e o Grupo Pegadas à 4ªFeira e, integrou duas variantes principais: uma Marcha/Corrida de 5 Kms e de 9,5 Kms e um Passeio Guiado de Bicicleta de 21 kms.

MOVE. Faro tem o mote “Por ti, pela saúde, pela vida”, daí todo o Programa do evento ter tido como enfoque principal a promoção da saúde, desde a realização de aulas de fitness pelo Grupo Gymnasium; de rastreios de saúde gratuitos nomeadamente de visão pela ótica Alberto Oculista, de glicemia e de tensão arterial pela Farmácia da Penha; da dinamização de uma gincana para crianças acerca da “Prevenção Rodoviária” pela GNR e pela PSP, em colaboração com a G-Ride Bike; até à realização da sessão de esclarecimento “Promover a Saúde, Prevenir o Cancro”, pela Dra. Inês Amorim na Fnac Faro e, ainda houve espaço para um Showcooking “Vegan para todos”, por Rita Parente e André Nogueira.

O evento terminou com “chave de ouro” com a atuação da banda algarvia “The Black Teddys” e apesar do frio que se fazia sentir, a animação conseguiu aquecer o ambiente e divertir os presentes.

A AOA não pode deixar de agradecer aos mais de 300 participantes no MOVE. Faro, a todos os voluntários, a todos os parceiros na organização e a todos os patrocinadores que permitem dar continuidade à missão desta associação, na luta contra o cancro e apoio ao doente e sua família.